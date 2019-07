Tredicenne in un laghetto, è grave

Un ragazzino di 13 anni è stato portato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dopo che in mattinata è stato recuperato da un laghetto in un agriturismo a Portomaggiore, nel Ferrarese, dove si trovava con alcuni amici.

E' stato notato riverso in acqua, forse incastrato nella vegetazione. Sembra che si fosse tuffato da un pontile. Sono intervenuti 118 e Carabinieri che hanno tentato di rianimarlo e dopo circa un'ora di massaggio cardiaco il cuore ha ripreso a battere. Ma le sue condizioni sono gravissime.

E' successo intorno alle 10.50. I carabinieri hanno avviato accertamenti sulle autorizzazioni della struttura.