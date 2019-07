Studio Fase 1 su linfomi, Irst coordina

(ANSA) - BOLOGNA, 5 LUG - Parte un importante studio internazionale di Fase 1 per i linfomi che valuterà la sicurezza e l'efficacia di una combinazione di farmaci mai provata prima: per l'Italia il primo centro di coordinamento sarà l'Istituto tumori della Romagna (Irst) Irccs di Meldola (Forlì-Cesena).

Oltre al nostro Paese partecipano Israele, Australia, Stati Uniti, Canada, Francia e Germania.

Lo studio, che coinvolgerà pazienti affetti da linfoma recidivato/refrattario, punta a valutare l'utilizzo combinato di due farmaci, il Pembrolizumab e l'anti LAG3, già utilizzati con esiti positivi singolarmente nella pratica clinica in persone affette da linfoma non-Hodgkin (LNH) e linfoma di Hodgkin (LH) che presentino recidive di malattia.

In questa fase l'Irst si occuperà di arruolare i pazienti e di determinare quale sia il giusto dosaggio di somministrazione in termini di sicurezza e tollerabilità, coordinando le attività presso gli altri centri italiani.