Aggressione sessuale a due turiste a Rimini, un fermato

Aggressione a sfondo sessuale la scorsa notte sulla spiaggia di Rimini. Vittime due turiste tedesche di 25 anni che stavano facendo una passeggiata. Una delle due ragazze sarebbe stata portata da un'ambulanza del 118 in ospedale per alcune lesioni. In seguito all'intervento dei carabinieri del comando provinciale di Rimini è stato fermato un uomo di 37 anni, di origine romena. La Procura della Repubblica ne ha disposto l'arresto per violenza sessuale.

A chiamare aiuto un uomo che si trovava in zona ed è intervenuto quando ha visto le due ragazze subire l'aggressione. Le giovani si sono difese, sono scappate, inseguite dal romeno e una delle tedesche ha riportato la frattura di una mano. Quando il testimone è intervenuto per aiutare le ragazze e bloccare il romeno, c'è stata una colluttazione, ma l'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri, una del Radio Mobile e l'altra della stazione di via Destra del Porto, già presenti in zona per controlli di pubblica sicurezza. I militari sono riusciti a identificare subito l'aggressore riconosciuto dalle vittime.