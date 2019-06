2/7 asta benefica luminarie Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GIU - Andranno all'asta il 2 luglio le luminarie dedicate a Lucio Dalla, installate nella 'sua' via D'Azeglio a Bologna dallo scorso autunno fino a poche settimane fa. Si tratta di 35 pezzi, che riproducono i versi de 'L'Anno che Verrà': il ricavato sarà donato alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola per il progetto 'Un luogo che cura', a sostegno dell'Oncologia medica dell'ospedale.

Fin dal loro esordio, le luminarie hanno riscosso un notevolissimo successo, anche e soprattutto social, costringendo il Consorzio dei commercianti della strada a mantenerle ben al di là del periodo natalizio. Saranno battute all'asta direttamente da Raphelle Blanga, direttrice di Sotheby's Italia, durante una cena, anch'essa di beneficenza, a Palazzo Re Enzo.

Il prezzo di base dei 35 lotti non è ancora stato deciso, mentre per partecipare alla cena bisognerà obbligatoriamente prenotare al prezzo di 100 euro. Ogni piatto - curato dagli chef dell'associazione Tour-tlen - avrà il nome di una canzone di Dalla.