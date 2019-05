Maltempo, Confagri E-R: 'Danni a filiera latte e pomodori'

L'allerta meteo in Emilia-Romagna è cessata, ma quella sull'agricoltura è "massima". L'allarme arriva da Confagricoltura regionale che esprime preoccupazione per la filiera del latte e per diverse colture, pomodori in testa.

In montagna e alta collina, spiega la presidente Eugenia Bergamaschi, "è stata colpita la filiera del latte, con la perdita totale del primo taglio di foraggio, mentre le strutture agrituristiche restano ferme al palo". Inoltre "temiamo per la produzione di pomodoro da industria: l'Emilia-Romagna ha la quota più consistente di superfici coltivate pari a 24.140 ettari. È uno dei più importanti comparti dell'agroalimentare italiano, già provato, in regione, da una progressiva disaffezione alla coltura che, nel 2018, ha registrato un calo del 6% degli ettari dedicati".