Maltempo, piena Secchia a Modena sotto livelli previsti

Rimane l'allerta rossa nel Modenese, in Emilia-Romagna, per le piene dei fiumi ma riaprono Ponte Alto a Modena e anche ponte dell'Uccellino, tra Modena e Soliera. La piena del fiume Secchia è transitata nella notte a Ponte Alto con livelli al di sotto delle previsioni.

Al momento rimane in vigore l'allerta rossa per criticità idraulica - rischio esondazioni - diramato dall'Agenzia regionale di protezione civile e continua il monitoraggio degli argini da parte dei tecnici del Comune di Modena e dei volontari della Protezione civile. Attivi ancora il Centro unico di Protezione civile a Marzaglia e il Coc, il Centro operativo comunale, con compiti sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità, a cui è possibile telefonare per segnalare eventuali emergenze (059 2033745).