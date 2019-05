A Bologna da 31/5 'Montagnola Republic'

'Montagnola Republic' è il nome con cui il parco della Montagnola - il polmone verde del centro storico bolognese - proporrà, dal 31 maggio a settembre, concerti, aperitivi, cinema e sport, dalla mattina a notte, grazie alla collaborazione tra Arci, Antoniano e Circolo Binario 69, con il sostegno del Comune e di Confcommercio Ascom. Apertura con il concerto di Tommy Salsero Latin Combo, poi i concerti spazieranno dal funky al soul, dal jazz al reggae.

L'attività del parco comincerà alle 7.30 con i campi estivi per i bambini tra i 5 e 12 anni fino alle ore 18 con attività tra cui calcetto e basket. In programma anche corsi di yoga e il cinema all'aperto con la rassegna di film 'A piedi nudi nel parco'. La presidente di Arci Bologna Rossella Vigneri e l'assessore alla cultura Matteo Lepore hanno sottolineato come da tempo il parco sia stato 'risanato' dalla presenza di spacciatori e microcriminalità, grazie ad un lavoro di coordinamento con le forze dell'ordine, e "fruibile a tutti".