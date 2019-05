False dichiarazioni, sequestro da 27 milioni

False dichiarazioni fiscali per non versare i debiti con l'erario, grazie a società intestate a prestanome che utilizzavano costantemente crediti inesistenti Iva e Irap. E' il meccanismo scoperto dalla Guardia di Finanza che ha eseguito, nelle province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Taranto e Sassari, su disposizione del Gip di Modena Paola Losavio, un sequestro preventivo di disponibilità bancarie, beni mobili e immobili per quasi 27 milioni, pari al profitto degli illeciti penali, nei confronti di 10 società e 22 persone denunciate, a vario titolo, per infedele dichiarazione, omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili e indebita compensazione di crediti d'imposta inesistenti. Le indagini dell'operazione sono state seguite dal nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bologna e dalla Tenenza di Vignola, coordinate dalla Procura di Modena.