Maltempo, allerta in Emilia-Romagna per piene fiumi

Continua a piovere in Emilia-Romagna e si alza l'allerta maltempo con criticità moderata, arancione, oggi 27 maggio e domani per il rischio di significativi innalzamenti dei corsi d'acqua in particolare sulla costa ferrarese e sulla pianura emiliana centro-orientale. Secondo l'ultimo bollettino dell'Arpae le precipitazioni si intensificheranno in particolare dal tardo pomeriggio di martedì 28 maggio. Sulla costa ferrarese e sulla pianura emiliana orientale c'è attenzione per gli affluenti del Reno, già interessati da fenomeni di piena. Sulla pianura emiliana centrale invece sono sorvegliati speciali Secchia e Panaro, già interessati da ripetuti fenomeni di piena negli ultimi 20 giorni.