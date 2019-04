Aeroporti, il 'Fellini' di Rimini amplia offerta voli 2019

Si amplia l'offerta dell'aeroporto 'Federico Fellini' di Rimini. Lo scalo romagnolo - il 28/o in Italia su 40 - oltre a consolidare gli accordi con le compagnie di linea stretti nel passato, presenta - per il 2019 - nuove partnership e nuove rotte con una attenzione particolare al Nord e all'Est Europa. Nel dettaglio, per l'anno in corso - che vedrà il 77% del portafoglio passeggeri su rotte di linea e il 23% su voli charter - verranno aggiunti collegamenti Ryanair per Budapest in Ungheria e Cracovia in Polonia; Lufthansa per Monaco di Baviera in Germania; Pobeda-Aeroflot per Mosca in Russia; Skyup per Odessa, Kiev e Kharkiv in Ucrania e Fly Ernst per Tirana in Albania.

Airiminum, la società di gestione del 'Fellini', stima per il 2019 un incremento dei viaggiatori del 33,4% con un volume pari a 406.356 passeggeri. Primo mercato con 213.146 passeggeri, pari al 52,5%, la Russia seguita da Polonia, Albania e Regno Unito. Prima compagnia di linea, Ryanair con 86.000 passeggeri pari al 20,7%.