Torna il Festival della Scienza medica

Le fake news in ambito medico, in particolare sui vaccini, il futuro della genetica, il ruolo dell'intelligenza artificiale e gli sviluppi della medicina di precisione: sono alcuni dei temi protagonisti della quinta edizione del Festival della Scienza medica, in programma dal 9 al 12 maggio a Bologna, quest'anno dedicata alla 'Intelligenza della salute'.

Sotto le Due Torri si riuniranno scienziati di fama internazionale, tra cui i premi Nobel John Gurdon, Aaron Ciechanover e Tomas Lindhal, con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla cultura medico-scientifica e alle sue sfide più attuali. Forte di 55mila presenze registrate lo scorso anno, quest'anno il festival punta ancora più in grande, con un programma di 80 eventi e oltre cento relatori.

"Un programma straordinario", ha commentato il governatore Stefano Bonaccini presentando oggi a Bologna il Festival insieme, fra gli altri, al presidente di Genus Bononiae, Fabio Roversi-Monaco.