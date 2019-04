Sigep, 5 milioni di uova di Pasqua sulle tavole

Saranno oltre 5 milioni le uova di cioccolato artigianali a finire sulle tavole italiane in occasione della Pasqua. A stimarlo - elaborando dati della Cna - è l'Osservatorio Sigep il salone mondiale del dolciario artigianale organizzato da Italian Exhibition Group, la cui prossima edizione è in programma a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2020. I numeri presuppongono il superamento della spesa di 230 milioni di euro archiviata dalla stessa Cna, nel 2018, per la totalità del mercato. E in vista della Pasqua, se la romagnola Sonia Balacchi campionessa mondiale di Pasticceria nel 2012 raccomanda "ottimo cioccolato con ingredienti di qualità, biologici e ricchi di antiossidanti", secondo Iginio Massaro, 'Maestro dei Maestri', "le nostre uova hanno la piacevolezza dell'assemblaggio dei colori, ma il cioccolato rimane sempre ben visibile. Inoltre - esorta - nascondiamo di nuovo le uova nel fazzoletto: alla sorpresa contenuta nell'uovo, si aggiunge la sorpresa di slegare il fazzoletto".