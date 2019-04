E-R, 217 mln nel 2018 da spending review

(ANSA) - BOLOGNA, 11 APR - L'Emilia-Romagna accelera sulla spending review: nel 2018 la Regione ha risparmiato 217 milioni di euro per l'acquisto di beni e servizi nella pubblica amministrazione. In quattro anni, da inizio legislatura, sono stati recuperati 662 milioni. È quanto emerso dal bilancio dell'attività dell'agenzia Intercent-ER, la centrale unica regionale per gli acquisti che conta quasi 500 enti convenzionati, illustrato oggi in Regione.

Record per il settore sanitario: con la spending review sono stati recuperati l'anno scorso oltre 175 milioni, 550 milioni dal 2015. È anche grazie a questi fondi, hanno sottolineato il governatore Stefano Bonaccini e l'assessore alla sanità Sergio Venturi, che sono stati aboliti il superticket e il ticket base sulle prime visite specialistiche e sono state fatte migliaia di assunzioni e stabilizzazioni riducendo il precariato.