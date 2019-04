Pedone travolto da auto a Forlì, morto

(ANSA) - BOLOGNA, 7 APR - Incidente mortale, poco prima delle 10, a Forlì. Alle 9.54, in via Livio Salinatore, un'auto ha travolto un pedone che ha perso la vita nello scontro. A quanto appreso il conducente del veicolo, ferito, è stato condotto all'ospedale di Forlì in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che hanno solo potuto constatare il decesso della persona colpita dal mezzo - a bordo di un'auto medicalizzata e di una ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Vigili Urbani.