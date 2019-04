Scontro tra auto,ferito bimbo di un anno

(ANSA) - BOLOGNA, 2 APR - Incidente stradale con tre feriti - di cui un bambino di circa un anno di età condotto in elicottero all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena - sulla Strada Provinciale 'Bidentina' a Nespoli, nel Forlivese, all'intersezione con una strada comunale della frazione romagnola. Il sinistro, spiega una nota sintetica del 118, è avvenuto intorno alle 18.25 e ha visto scontrarsi due automobili.

Nell'impatto tra i due mezzi, sono rimasti feriti insieme al piccolo trasportato in elicottero all'Ospedale di Cesena in codice tre; un'altra persona condotta in ambulanza, sempre in codice tre, nello stesso nosocomio mentre una terza persona è stata portata all'Ospedale di Forlì in codice due.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'auto medicalizzata, due ambulanze e un elicottero da Ravenna oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.