Linguaggio della giustizia e la violenza sulle donne

Dopo la discussa sentenza sulla 'tempesta emotiva' arriva a Bologna un convegno per riflettere in senso ampio su "linguaggio e misura della giustizia", nei processi di violenze maschili contro le donne. È organizzato da Area Democratica per la giustizia, gruppo di magistratura associata e da Giudit Giuriste d'Italia, per il 5 aprile alle 15 al teatro Guardassoni, via D'Azeglio 55.

L'idea è di affrontare il tema con magistrati, docenti e avvocati qualificati sull'argomento, con un incontro aperto anche ai non giuristi. Introdurrà Lucia Spirito, referente di Area Dg per l'Emilia-Romagna, poi seguiranno gli interventi di Paola Di Nicola, giudice del tribunale di Roma che ha recentemente scritto un saggio sul tema; Lucia Russo, procuratore aggiunto di Bologna, coordinatrice del gruppo 'fasce deboli'; gli avvocati del foro di Bologna Alessandro Gamberini, Donatella Ianelli e Maria Virgilio e la professoressa Fiorella Giusberti, del dipartimento di Psicologia dell'Alma Mater.

Modera Pina Lalli, del dipartimento di Scienze politiche e Sociali, mentre le conclusioni saranno affidate a Morena Plazzi, procuratore aggiunto a Bologna e componente del coordinamento nazionale Area Dg.(ANSA).