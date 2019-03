Scontro con bici, auto si allontana

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - Incidente questo pomeriggio, intorno alle 15.40, in viale Pietramella a Bologna. All'altezza di via Parmeggiani - per cause al vaglio della Polizia locale che si è occupata dei rilievi - si è verificato uno scontro tra una bici, in sella alla quale c'erano due giovani, e un'auto che, a quanto si apprende, è subito ripartita senza prestare soccorso. Feriti una 25enne e un altro ragazzo, entrambi residenti in città, che viaggiavano sulla due ruote ed erano diretti verso Porta Lame Entrambi sono stati trasportati dal 118 all'Ospedale Maggiore per accertamenti, le loro condizioni non sarebbero gravi. La Polizia Locale ha subito avviato le indagini per rintracciare l'auto che si è allontanata, sono state raccolte le descrizioni di alcuni testimoni dell'incidente e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.