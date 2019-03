Furgone in zona pedonale,Tso per autista

(ANSA) - BOLOGNA, 17 MAR - Non era completamente in sé la donna che ieri a Bologna, in un sabato di 'Tdays' con il centro pedonalizzato, alla guida di un furgone ha percorso contromano un tratto di via Oberdan arrivando a ridosso di via Rizzoli, affollatissima di gente. La scena ha allarmato diversi passanti, che hanno avvertito la Polizia.

Al volante del mezzo c'era una 27enne bolognese, fino a ieri incensurata. Portata in Questura, ha dato in escandescenze al punto che, al termine degli accertamenti, è stata sottoposta a Tso (il trattamento sanitario obbligatorio), oltre a essere denunciata per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Qualche testimone ha definito come 'punkabestia' la donna, che al seguito aveva effettivamente un cane. Dopo il ricovero coatto, l'animale è stato affidato al canile municipale.