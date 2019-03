Prestava soldi con interessi fino al 120%, arrestato

(ANSA) - PARMA, 14 MAR - Prestava secondo l'accusa soldi con interessi fino al 120 per cento ai danni di imprenditori che versavano in gravi difficoltà economiche: un uomo di 65 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Parma per i reati di usura ed estorsione.

Le indagini, disposte e coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno consentito di cogliere l'uomo in flagranza di reato.