Corte dei Conti E-R, nel 2018 condanne per 10,8 milioni

Record, nel 2018, per le citazioni in giudizio di responsabilità da parte della Procura presso la sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti. E' quanto emerso dalla relazione del Procuratore regionale, Carlo Alberto Manfredi Selvaggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 secondo cui sono state 98 le citazioni depositate - il 50% rispetto al 2017 - per un importo complessivo del danno erariale di 29.076.299,65 euro mentre vi sono state condanne, in primo grado, per 10.857.928,73 euro. Allo scorso 31 dicembre risultavano pendenti 4.973 fascicoli.

Quelli nuovi aperti sono stati 2.203 mentre sono state effettuate 550 archiviazioni e proposti 14 appelli. Lo scorso anno, ha osservato Manfredi Selvaggi a margine dell'evento c'è stata una "attività record per le citazioni in giudizio: mai raggiunto un numero così elevato. Poi - ha concluso - c'è stato un ottimo riscontro, dal nostro punto di vista, con le sentenze di condanna".