Per 'quota 100' in E-R 631 richieste

(ANSA) - BOLOGNA, 1 FEB - Sono 631 in Emilia-Romagna, al mezzogiorno di oggi, le richieste di pensione anticipata per quota 100 pervenute all'Inps. E' quanto si legge in una nota della direzione di Bologna dell'Istituto di previdenza che ha messo in fila i numeri provenienti da ogni singola provincia della regione.

Nel dettaglio sono 164 le domande presentate a Bologna seguita da Forlì-Cesena con 82; Modena con 81; Parma con 74, Rimini con 67; Ferrara e Reggio Emilia con 47, Ravenna con 38 e Piacenza con 31.