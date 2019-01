Musica Flogging Molly il 28/1 a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Nuova data in Italia, unica all'interno del tour europeo, per i Flogging Molly, band Irish punk che lo scorso agosto aveva già fatto tappa a Segrate (Milano): il 28 gennaio saranno all'Estragon di Bologna, con gli inglesi Buster Shuffle come supporto.

La band porta lo spirito irlandese nel mondo da più di vent'anni grazie a un mix di cornamuse, uilleann pipes, fisarmoniche e intensi riff punk rock, e le loro esibizioni sono feste divertenti e spensierate in cui l'aria si satura di buonumore e di spirito di unione e fratellanza.

Nati a Los Angeles nel '97, i Flogging Molly hanno sempre sfidato ogni categorizzazione di genere: l'originalità delle loro canzoni è un tratto distintivo che evidenzia la creatività della band. Con il susseguirsi degli anni i dischi sono cambiati, passando per 'Drunken Lullabies' e 'Float', fino all'ultimo album 'Life Is Good' uscito nel 2017 per Vanguard Records, ma non è cambiata l'energia vitale che la band mette in ogni canzone e in ogni show.