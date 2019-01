Intestano smartphone a defunto,3 denunce

Sono riusciti ad ottenere uno smartphone da una compagnia telefonica, stipulando un contratto che hanno intestato a un 70enne defunto un anno fa grazie ai dati anagrafici riportati su una carta d'identità falsa. Un piano architettato da tre napoletani, due uomini di 47 e 24 anni, assieme a una donna 42enne, scoperto però dai Carabinieri di San Polo d'Enza, nel Reggiano che, li hanno denunciati alla Procura per truffa e sostituzione di persona.

Le indagini sono partite alla fine del mese di novembre dello scorso anno quando un 45enne di Reggio Emilia è finito nella rete truffaldina: una società di telefonia mobile gli aveva infatti presentato il conto di mille euro, tramite un'agenzia di credito, per alcuni servizi non pagati intestati al padre.

Quest'ultimo però è morto un anno prima dell'attivazione del contratto, così è stato svelato l'escamotage.