A Ravenna la mostra del pittore Toni Zanussi

Inaugura il 16 gennaio nello spazio espositivo PR2 di Ravenna la mostra 'Lumina nelle città invisibili' dell'artista friulano Toni Zanussi. Aperta fino al 6 febbraio, è realizzata dall'associazione MITart-Incontri Creativi con l'assessorato alle Politiche giovanili del Comune.

"Pittore della cosmogonia e della contaminazione tra materia e realtà sociale, artista del recupero degli sprechi e poeta" come lo ha definito Gillo Dorfles, Zanussi raccoglie successi da oltre quarant'anni, le sue opere sono state raccontate da scrittori ed intellettuali ed esposte nel mondo. Imbarcato giovanissimo su navi da crociera, la sua personalità artistica si è formata nel corso di numerosi viaggi, fino alla consapevolezza che il luogo ideale per far maturare la sua arte è nel silenzio delle montagne friulane. Immerso nei boschi del monte Stella a Tarcento, l'artista ha costruito il suo studio-atelier: la sua arte è sintesi tra ricerca estetica e cromatica raffinata e una forte volontà di esprimere impegno civile.