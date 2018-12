Vestito da Babbo Natale, ha bloccato un ventenne di origine moldava che aveva appena tentato di rubare un giubbotto in un negozio del centro storico di Carpi, in provincia di Modena. Protagonista un musicante, che indossava il tradizionale abito natalizio con tanto di barba bianca. I carabinieri, giunti sul posto, hanno accertato che il giovane ladro era in possesso di una carta di identità falsa. Il ventenne è stato quindi arrestato.