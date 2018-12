Cellule Car-T efficaci anche sul mieloma

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Per la prima volta in Italia una terapia con cellule CAR-T, ritenuta una rivoluzione nella lotta ai tumori, è stata utilizzata nel mieloma multiplo. E' successo al policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove un paziente è stato dimesso e sottoposto a regolari visite di controllo, mentre un secondo paziente, ricoverato in Ematologia, sta ricevendo il trattamento. I T linfociti vengono raccolti, geneticamente modificati per riconoscere le cellule neoplastiche e poi reinfusi per colpire selettivamente il tumore.

La terapia è stata eseguita dall'equipe di Ematologia diretta dal professore Michele Cavo.