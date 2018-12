Renis denunciò Torpedine su gestione Il Volo, nuove indagini

Elio Cesari, in arte Tony Renis, accusa Michele Torpedine, produttore musicale di artisti del calibro di Lucio Dalla e Zucchero, di avergli sottratto denaro quando i due condividevano la società di management che gestiva in esclusiva i guadagni de 'Il Volo', il trio di giovani cantanti che vinse il Festival di Sanremo nel 2015. Dalla denuncia di Renis, presentata nel 2015, è nato un fascicolo penale che ora prenderà nuova linfa dopo la decisione del Gip di Bologna Rossella Materia che ha disposto ulteriori indagini a carico di Torpedine, accusato di appropriazione indebita aggravata. Il giudice, dopo l'udienza del 29 ottobre, ha infatti respinto la richiesta di archiviazione avanzata dal pm Antonello Gustapane e, accogliendo l'opposizione dei difensori di Renis, gli avvocati Antonio Cappuccio e Stefania Zambelli, ha dato alla Procura due mesi di tempo per fare accertamenti e nuove acquisizioni.

La sfida giudiziaria iniziò quando Renis chiese conto a Torpedine, amministratore della società Rentor (dalla crasi tra i due nomi) e di cui lui stesso era socio al 50%, di questioni su bilanci che a suo avviso non funzionavano, tanto che portò i libri in tribunale e la società ora è in corso di liquidazione. Quindi Renis denunciò, partì l'inchiesta, ma la Procura ha concluso chiedendo l'archiviazione. Ora però il giudice evidenzia che, nonostante la Guardia di Finanza aveva ravvisato condotte che avrebbero integrato l'appropriazione indebita, le diverse conclusioni del pm si fondavano su una consulenza tecnica disposta in seguito. Ma tali conclusioni sarebbero in contrasto con elementi agli atti e per questo il gip ordina ora di procedere con ulteriori indagini, acquisendo in particolare varia documentazione sulla gestione delle attività del trio musicale.