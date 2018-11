Giudice convalida, Amato in carcere

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 8 NOV - Il giudice Luca Ramponi ha convalidato l'arresto per Francesco Amato, il 55enne che lunedì scorso si era barricato all'interno di un ufficio postale di Reggio Emilia, tenendo in ostaggio cinque impiegati per otto ore.

L'uomo resta in carcere dove sarebbe comunque rimasto a prescindere dalla convalida dell'arresto per sequestro di persona semplice e porto d'armi, ma non a scopo di coazione: su di lui infatti pendeva già l'ordine di cattura dopo la sentenza di primo grado del processo Aemilia che lo ha visto condannare a 19 anni per associazione mafiosa.

Amato si era reso latitante per quattro giorni per poi rendersi protagonista della folle azione alle Poste. In mattinata è stato portato davanti al giudice dove però si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo che gli è stata negata la richiesta di far entrare i giornalisti davanti ai quali voleva parlare in aula.