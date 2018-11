A Faenza 3/a edizione Back to the Wine

(ANSA) - BOLOGNA, 8 NOV - Fiera di Faenza, capitale del vino artigianale per la terza edizione di 'Back to the Wine-Ritorno al vino' in programma da domenica 18 a lunedì 19 novembre.

Curata da Andrea Marchetti con l'organizzazione di Blu Nautilus, la rassegna ospita oltre 130 piccoli produttori - in media tra le 10.000 e 20.000 bottiglie - da 20 regioni d'Italia. Presenti anche escursioni oltreconfine da Armenia, Francia, Germania e Slovenia.

Nelle sale della fiera romagnola in programma laboratori e degustazioni sui vini della Sardegna, sull'Albana e sui vini da 'garage' oltre a una decina di artigiani del cibo, tre proposte ristorative, e quattro artigiani ceramisti omaggio alla tradizione faentina. "Questo non è un evento generalista, ma un appuntamento con una sua identità precisa: un omaggio agli artigiani del vino, quelli con una produzione enoica di qualità a tiratura limitata e con un particolare occhio di riguardo all'ecosostenibilità, al minimo interventismo in cantina", dice il curatore Andrea Marchetti.