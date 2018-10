Triola è sovrintendente della Fondazione Toscanini

Alberto Triola è il sovrintendente della Fondazione Toscanini di Parma: lo ha designato il Cda al termine della propria seduta. Ricoprirà anche l'incarico di Direttore artistico ed entrerà ufficialmente in carica nei prossimi giorni.

Triola, milanese, 53 anni, una laurea in ingegneria e un articolato percorso formativo in ambito musicale e teatrale, dal 2010 direttore artistico del Festival della Valle d'Itria, si è reso noto per la trasversalità della sua esperienza teatrale, sia in campo gestionale che artistico.

E' stato scelto dopo una selezione di 54 candidature, ha sottolineato la presidente Carla Di Francesco, "nella convinzione di porre alla guida della Fondazione una figura autorevole in grado di assicurare ulteriore crescita artistica, visione unitaria per il suo sviluppo e attenzione ai rapporti con gli altri enti musicali". Triola si è detto "felice ed entusiasta di arrivare in un'istituzione così prestigiosa, in ottima salute artistica e ben gestita a livello economico".