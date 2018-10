A Bologna una città con 7 milioni di mattoncini

Un arcobaleno di mattoncini sta per 'invadere' Bologna: dal 20 ottobre al 9 dicembre l'ex chiesa di San Mattia, a pochi passi da piazza Maggiore, ospita 'City Booming', un enorme diorama di 60 mq della più grande città del mondo costruita con oltre 7 milioni di mattoncini. Una metropoli colorata, riprodotta nei minimi particolari nell'aspetto urbanistico, abitata da seimila mini-figure e da supereroi come Batman, Wonder Woman, Hulk, personaggi dei cartoon, dai Simpson alla Sirenetta, e celebrità del cinema, come Sean Connery o Harrison Ford nelle vesti di Indiana Jones. Come omaggio a Bologna sono ricostruite le Due Torri, Asinelli e Garisenda.

La mostra, organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto, nasce dalla fantasia di Wilmer Archiutti, fondatore di LAB, laboratorio creativo di Roncade (Treviso) che realizza forme e architetture di Lego. Per l'appuntamento bolognese il diorama propone novità come la stazione ferroviaria, da cui transita un treno che passa nel 'sotterraneo' della città.