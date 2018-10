'E' cannabis light', ma ha il thc troppo alto

Andava in giro portando un trolley con dentro 2,2 kg di marijuana, a suo dire 'cannabis light' destinata alla vendita nei negozi specializzati. Ma le verifiche della Polizia hanno rivelato che la percentuale di Thc era più alta del limite di legge e si trattava quindi di droga illegale.

Nei guai è finito un 30enne di Bari, fermato ieri pomeriggio a Bologna, via Irnerio. Gli agenti si sono insospettiti perché poco prima lo avevano visto, con lo stesso trolley, anche in un'altra via del centro e hanno deciso di controllarlo. Ha subito ammesso di avere cannabis nella valigia, spiegando di averla coltivata nell'azienda di famiglia in Puglia e di essere venuto a Bologna per venderla a negozi specializzati. Con sé aveva una bolla di accompagnamento, per un quantitativo anche superiore ai 2,2 kg trovati nel trolley, dentro 4 buste in cellophane. La percentuale sopra il limite di principio attivo, oltre ai precedenti specifici, gli sono costati l'arresto per possesso di stupefacenti a scopo di spaccio.