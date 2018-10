Scontro con furgone nel Ravennate, muore ciclista

Un ciclista è morto a seguito della gravi ferite riportate in un incidente stradale accaduto in mattinata attorno alle 12,30. L'uomo, Alessandro Vespignani, 60 anni, residente a Castrocaro Terme, appassionato cicloturista, stava procedendo in sella alla sua bicicletta quando, nei pressi di Ducenta, frazione ravennate al confine con la provincia di Forlì-Cesena, nell'affrontare un incrocio si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con un furgone guidato da un 50enne ravennate. La violenza dell'urto ha scagliato il ciclista a terra a diversi metri dal punto dell'impatto. Il personale del 118 giunto con ambulanza ed elicottero, ha tentato a lungo di rianimare l'uomo,ma il suo cuore ha cessato definitivamente di battere. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Cervia.