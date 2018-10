Vaccini, bufera sul presidente dell'ordine dei medici di Bologna

Bufera su Giancarlo Pizza, presidente dell'Ordine dei medici di Bologna reo di aver firmato una prefazione a un libro che critica la legge sull'obbligatorietà dei vaccini introdotta dall'ex ministro della Salute Lorenzin per i bambini che vanno a scuola. Sul caso, riportato dall'edizione bolognese di Repubblica, scoppia la polemica.

Nella prefazione al libro "Immunità di legge" (Imprimatur), uscito a fine settembre, Pizza definisce l'approvazione del decreto legge "un'operazione precipitosa connessa a una presunta 'epidemia' di morbillo e a una 'insufficiente' copertura vaccinale che non aveva raggiunto il 95% della popolazione dei neonati". Insorgono le società scientifiche di Pediatria, di Igiene e di Medicina del Lavoro che "esprimono stupore e preoccupazione" per le dichiarazioni di Pizza.