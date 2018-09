Amazon, Cominardi: assunzione per 1.951 lavoratori

"È stato notificato ad Amazon Italia Logistica un verbale di accertamento di violazione e contestuale applicazione della sanzione pecuniaria, da ulteriori approfondimenti è emerso che sono 1.951 i lavoratori somministrati in eccesso rispetto al limite consentito". Lo riferisce Claudio Cominardi, sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, rispondendo in Commissione a un'interrogazione parlamentare presentata a luglio da Tommaso Foti (FdI).

"L'Ispettorato territoriale di Piacenza - prosegue Cominardi - ha quindi comunicato, a mezzo posta, ai lavoratori coinvolti la possibilità di far valere il proprio diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad Amazon Logistica Srl". Foti ha replicato di essere contento per i lavoratori "che potranno ora richiedere ad Amazon di dare seguito alle previsioni di legge".