Rimini, altri due arresti per spaccio nei parchi

Altri due spacciatori arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'indagine "Free Park" contro lo spaccio nei parchi cittadini. In manette M.H. di 30 anni e O.J. di 23 anni, entrambi cittadini nigeriani già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti.

I due giovani sono stati rintracciati presso l'abitazione di un conoscente, in zona Ina Casa, e sottoposti a perquisizione personale e domiciliare eseguita con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Pesaro. I due possedevano vari involucri in cellophane contenenti complessivamente 115 grammi di marijuana, occultati in diversi punti della stanza da letto a loro in uso all'interno dell'appartamento. In loro possesso anche due bilancini elettronici di precisione, materiale vario per il confezionamento della sostanza e la somma contante di 300 euro ritenuta provento della pregressa attività illecita e pertanto sottoposta a sequestro.