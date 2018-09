Spaccio nei parchi di Rimini, 11 misure cautelari

Dalle prime ore dell'alba i Carabinieri della compagnia di Rimini stanno dando esecuzione a 11 misure cautelari, di cui 5 di custodia in carcere e 6 di divieto di dimora in Emilia-Romagna, a carico di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di una fiorente attività di spaccio al dettaglio di marijuana nei parchi pubblici della città romagnola. L'operazione è stata denominata 'Free park'. Durante le indagini, durate circa un anno, i militari dell'Arma hanno documentato oltre 500 cessioni di stupefacente, effettuato 27 arresti in flagranza di reato e sequestrato quasi 2 kg di marijuana.