Febbre Nilo, 5/a vittima nel Ferrarese

(ANSA) - FERRARA, 31 AGO - E' la quinta vittima nel Ferrarese per la West Nile, ed è una anziana di 81 anni anni deceduta ieri sera alle 20.30 all'ospedale di Cona, ricoverata nel reparto Malattie infettive dal 25 luglio. La donna, che già dal momento del suo ricovero era in gravi condizioni, è sempre stata in coma e ieri si è spenta. A Ferrara restano ricoverate sette persone. Con questo quinto decesso, Ferrara risulta la provincia più colpita dalla 'Febbre del Nilo'.