(ANSA) - NAPOLI, 29 APR - Chi vincerà il titolo nazionale del Contest "San Gennà…un dolce per San Gennaro"? . Torna a Napoli il Pastry Contest, seconda edizione, rivolta ai pasticceri per creazione di un dolce in onore del santo più pop della cristianità, da sempre venerato tanto dai nobili quanto dal popolo.

Il tesoro a lui dedicato, custodito nell'omonimo museo adiacente al Duomo di Napoli, è considerato il più ricco del mondo, con un valore che supera quelli della corona d'Inghilterra e degli zar di Russia.

La prima edizione, nata dalla collaborazione tra Mulino Caputo e la Dieffe Comunicazione, scaturiva dalla consapevolezza che, nella ricchissima tradizione pasticcera napoletana, mancasse un tributo dolciario al più amato tra i 52 compatroni della città di Napoli.

Questa seconda edizione, voluta da Mulino Caputo, si svolgerà a Napoli l'8 luglio, presso il Roof Garden Terrazza Angiò del Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, e chiama all'appello la creatività degli artigiani dell'arte bianca di tutt'Italia, invitati alla realizzazione di un dolce dedicato al Santo.

"Abbiamo deciso di riprendere questo evento" ha dichiarato Antimo Caputo "perché amiamo stimolare e sostenere il confronto creativo tra i maestri pasticceri. Inoltre, ci piace l'idea che professionisti di ogni regione abbiano la possibilità di lavorare con prodotti italiani, interpretandoli e abbinandoli in base alla propria formazione e alle rispettive specificità culturali e territoriali." Il regolamento, infatti, fa riferimento a un dolce a lunga conservazione che dovrà attingere i propri ingredienti dal vasto paniere dei prodotti IGP e DOP italiani. Bisognerà, inoltre, inserire nella ricetta un ingrediente rosso, che faccia riferimento al prodigio del sangue di San Gennaro.

Ad accogliere l'invito a sostenere l'evento anche un'altra azienda di grande prestigio, prima in Italia e quinta a livello europeo nel suo settore, la Snaidero Arredamenti Spa, che partecipa unitamente alla napoletana Arredamenti Lo Stile di Pasquale e Stefano Salierno.

Il contest "San Gennà…un dolce per San Gennaro" ha ottenuto il patrocinio morale della più autorevole associazione nazionale di categoria, l'AMPI (Associazione Maestri Pasticceri Italiani).

La giuria che decreterà il vincitore sarà formata da quattro maestri pasticceri di altissimo profilo: Luigi Biasetto, Relais Dessert e già Champion du Monde; Gino Fabbri, presidente dell'AMPI; il pluripremiato Sal De Riso di Minori e Salvatore Gabbiano, vincitore della prima edizione del contest dedicato a San Gennaro. Assieme a loro ci saranno Antimo Caputo, Ad del Mulino Caputo; Massimo Manelli, Ceo della Snaidero Arredamenti, e Gianni Simioli, giornalista radiofonico di Rtl e Radio Marte, nonché ideatore del San Gennaro Day, appuntamento fisso del settembre napoletano.

Al vincitore di ciascuna delle due categorie, torta e monoporzione, andrà un premio di 500 euro e una fornitura di farine Mulino Caputo.

Il regolamento del concorso è visionabile sulla pagina Facebook di Mulino Caputo e sulla quella della Dieffe Comunicazione.

Tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre il 10 giugno 2019 al seguente indirizzo: undolcepersangennaro@gmail.com