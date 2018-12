'Re Panettone',vince Espresso Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 1 DIC - Giuseppe Mascolo si aggiudica il premio di miglior panettone di 'Re Panettone Napoli 2018' con il suo "Espresso Napoletano", un lievitato frutto di sperimentazioni e combinazioni tra farine, tuorli e caffè ad emulsione. La pasticceria Mascolo con sede a Visciano, provincia di Napoli, ottiene, dunque, il premio più atteso nella kermesse all'Hotel Parker's; a decretare il titolo una giuria di esperti e critici. La giuria ha valutato alla cieca le creazioni dei 19 pasticcieri presenti alla kermesse, con la collaborazione degli studenti dell'Istituto Alberghiero Elena di Savoia di Napoli.

Già vincitore a Milano in un'altra manifestazione del settore, Giuseppe Mascolo afferma: "Questo premio è ancor più importante perché l'ho vinto nella mia città. Sono contentissimo". Secondo classificato il panettone salato di Nicola Guariglia della Pasticceria 2000 di Salerno: un lievitato a base di pomodoro confit, alici di Cetara, colatura di alici e capperi; terzo classificato Pasquale Varriale della Pasticceria Varriale di Napoli che si è distinto per un Panettone all'albicocca.

La quarta edizione di Re Panettone Napoli continua fino a domani, domenica, per degustare, conoscere e acquistare i migliori panettoni artigianali d'Italia e della Campania nata da un'idea di Stanislao Porzio. In esposizione, degustazione e vendita le creazioni di diciannove pasticcieri provenienti da diverse regioni italiane, selezionati secondo regole precise nei mesi precedenti la manifestazione. Sono ammessi, infatti, alla manifestazione solo i panettoni realizzati con metodo artigianale, senza additivi e conservanti, e senza scorciatoie produttive.

A tal fine già dallo scorso anno Re Panettone ha istituito la Certificazione Re Panettone (un bollo con ologramma) che attesta, mediante controlli scientifici, freschezza, naturalità e artigianalità del prodotto.