Universiadi -200 giorni, evento con atleti e attori

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Si avvicinano le Universiadi e sabato prossimo, quando il conto alla rovescia segnerà meno 200 giorni al via, la stazione ferroviaria centrale di Napoli ospiterà uno stand dove si alterneranno dimostrazioni di alcune delle discipline presenti a Napoli 2019.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Coni regionale e grazie alla disponibilità di Grandi Stazioni.

Parteciperanno attori di "Un Posto al Sole" (Francesco Vitiello, Raffaele Imparato, Amato D'Auria) e tanti atleti ed ex atleti campani.

Alle 10.00 è prevista l'apertura. I primi a esibirsi saranno gli atleti del taekwondo (Mauro Sarmiento, nella foto) e del judo (Christian Parlati campione del mondo juniores). Quindi l'arrivo degli attori ospiti (11.15) e alle 12.00 toccherà a Maria Felicia Carraturo. Alle 14.30 riflettori su ginnastiche e atletica (Giuseppe Filpi ostacolista, Simone Di Cerbo asta, Alessandro Marasco lungo, tutti under 20), alle 15.30 di scena il rugby maschile e femminile, alle 16.30 il tennis tavolo.