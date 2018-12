Mattarella all'Aquila per Anime Sante

(ANSA) - L'AQUILA, 6 DIC - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato all'Aquila, per la riapertura, a quasi 10 anni dal sisma del 6 aprile del 2009, della chiesa delle Anime Sante. Ad accogliere Mattarella una piazza piena con circa mille bambini, alcuni nati nel 2009, con i palloncini nero verdi, colori della città, ma anche del dolore e della speranza. Anche un fuori programma per il Capo dello Stato al cantiere del Duomo ancora in ricostruzione e che affaccia, come la Chiesa delle Anime Sante, sulla principale piazza aquilana.