Alimentare: Asiago Dop, nuova campagna di comunicazione

(ANSA) - ASIAGO (VICENZA), 10 DIC - Asiago Dop lancia una innovativa campagna di comunicazione triennale con lo slogan "SìAsiagoDOP", destimata a più di 135 milioni di persone. Lo annuncia il Consorzio Tutela Formaggio Asiago.

Dall'8 dicembre al 31 gennaio 2022, lo spot "SìAsiagoDOP" è il protagonista di una campagna di comunicazione che presenta diverse occasioni di consumo con stili e momenti di vita diversi. Ad accompagnarlo un pezzo musicale originale, "See far". Il piano triennale vedrà il nuovo spot sulle principali reti televisive nazionali, canali tematici e TV regionali del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino.

Completano la programmazione le radio nazionali e campagne web con influencer, promozione digitale e collaborazioni con principali portali food. L'anima innovativa di Asiago DOP si celebra anche con un nuovo sito istituzionale (asiagocheese.it) con nuovi contenuti, veste grafica ed esperienza di navigazione, basato sull'autenticità che lega la denominazione d'origine ai suoi consumatori, in costante evoluzione, con nuovi contenuti e nuove sezioni. (ANSA).