Nevicata sull'Altopiano di Asiago, 25-30 cm in città

(ANSA) - ASIAGO, 15 FEB - Un'abbondante precipitazione nevosa sta interessando dalla serata di ieri la montagna vicentina.

Sull'Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza), dove la nevicata è proseguita anche nella mattinata di oggi, si è accumulato un manto fresco che oscilla tra i 25 e i 30 centimetri, da ad Asiago e Gallio, attorno ai 1000 metri di altitudine, mentre nelle località sciistiche in quota il manto nevoso fresco sfiora il mezzo metro. Sull'intero comprensorio traffico rallentato con gli spazzaneve e i mezzi spargisale che hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte. La precipitazione nevosa è stata accolta favorevolmente dagli operatori turistici, in particolare gli impiantisti e i titolari delle piste di fondo, perchè garantisce l'allungamento della stagione turistica invernale.

Nevicatesi sono avute durante la notte anche sulle Dolomiti, in particolare in quelle meridionali, tra i 15 e i 15 centimetri lo spessore della precipitazione, e in Lessinia (Monte Tomba e Monte Baldo), dove la neve fresca varia tra i 20 e i 25 centimetri. (ANSA).