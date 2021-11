Covid, Zaia: 'I ricoveri nelle terapie intensive aumentati del 50% in 7 giorni'

E' aumentata del 50% in una settimana, da 30 a 46 pazienti, l'occupazione delle terapie intensive da parte dei malati di Covid-19 in veneto. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia.

"Se è un trend - ha aggiunto - comincio a preoccuparmi. Stiamo lavorando a pieno regime con le terapie intensive".



L'incidenza dei nuovi casi Covid-19 in Veneto nell'ultima settimana è di 75,3 ogni 1200 mila abitanti, e l'indice Rt è salito a 1.1. Lo ha riferito a Verona il presidente della Regione Luca Zaia. "Il Veneto resta bianco - ha commentato - ma non è una cosa scritta sulla pietra. Se continuiamo così, in poche settimane qualche viraggio di colore potrebbe accadere. Perché buttare il lavoro di mesi per mangiare le castagne in piazza?", ha concluso.