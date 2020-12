ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, scende curva settimanale casi

(ANSA) - VENEZIA, 01 DIC - Scende leggermente la curva dei contagi nell'ultima settimana in Veneto, ma si mantengono costanti i ricoveri, con una media di oltre 1.200 nell'ultimo mese, e non scende la pressione sui reparti ospedalieri. E' il quadro che emerge dal report settimanale di Azienda Zero, aggiornato a ieri e diffuso oggi. Nell'ultimo mese i nuovi casi settimanali si sono mantenuti in media oltre i 21 mila, mentre dal 23 al 30 novembre se ne sono registrati 19.833. Diminuiscono leggermente anche i ricoverati, in media 1.328 negli ultimi 7 giorni rispetto agli oltre 1.400 della settimana precedente. Non diminuisce invece l'impegno dei reparti ospedalieri, che segnano un aumento costante arrivando a 2.706 pazienti nelle aree non critiche (erano 2.395 il 23 novembre) e a 303 in area intensiva (306 il 23). Quello di oggi intanto è stato un giorno pesante sul fronte dei decessi: 107 le vittime in 24 ore, si è appreso dal bollettino regionale, per un dato complessivo di 3.818 morti. I nuovi contagi rispetto a ieri sono stati 2.535 - il totale è di 148.127 infetti dall'inizio dell'epidemia - Intanto le Regioni continuano il confronto con il Governo sul nuovo Dpcm che metterà i 'paletti' per il Natale e le festività di fine anno. "La casa si costruisce dalle fondamenta e non da tetto, è inutile concentrarsi su piste da sci, teatro o cinema.

Ho detto ai ministri: se l'assembramento è il problema, deliberate su assembramento" ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia, prima della video riunione odierna con i ministri Boccia e Speranza. Incontro, ha riferito Zaia, che verrà convocato anche domani.

Proprio su uno dei temi più sentiti dalle regioni del Nord, quello degli impianti sciistici, Zaia non è parso affatto possibilista. "Ho ricordato ai ministri - ha detto - che se si chiudono le piste da sci da noi si chiudano anche negli altri Paesi. Il ministro Boccia dice che il premier sta lavorando perché tutti chiudano, staremo a vedere". (ANSA).