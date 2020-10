Danza: Biennale, Mas distinguidas inaugura 14/o Festival

(ANSA) - VENEZIA, 06 OTT - Sarà "Mas distinguidas", seconda serie dei Piezas distinguidas firmati da La Ribot, a inaugurare il 14/o Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, il 13 ottobre al Teatro alle Tese dell'Arsenale.

L'esibizione sostituisce la serie antologica Panoramix, sempre ideata e interpretata da La Ribot, originariamente programmata.

Mas distinguidas, che raccoglie 13 dei Piezas distinguidas - brevi performance che hanno reso celebre La Ribot, Leone d'oro alla carriera di questa edizione del Festival - è concepito per una rappresentazione su palco, frontale rispetto alla platea, consentendo una messinscena in sicurezza per il pubblico, che potrà accedere più numeroso, rispetto alla versione itinerante dei Piezas distinguidas Panoramix.

Lo spettacolo sarà programmato nell'unica data dell'inaugurazione del Festival, e i biglietti sono acquistabili esclusivamente on line a partire da domani sul sito web della Biennale. (ANSA).