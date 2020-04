Coronavirus: con 'Da vicino' la fotografia aiuta il Veneto

Il sito www.davicino.org promuove una iniziativa attraverso la quale si possono acquistare delle immagini fotografiche per 69 soggetti, donate dal fotografo Daniele Duca per l’emergenza COVID-19.

L’edizione è limitata a 200 esemplari di formato 18x24 cm e 200 esemplari di formato 30x40 cm. Il costo è di 60,00 euro per il formato minore e di 90 euro per quello superiore, a parte 5 soggetti che hanno una valutazione maggiore, ovvero 90 per il piccolo e 120 euro per il grande. Il ricavato al netto delle spese di stampa, sarà interamente devoluto alla regione Veneto dalla Fondazione “Le 5 vie di Giorgio”, co-promotrice dell'iniziativa.

Daniele Duca è nato ad Ancona nel 1967. Da oltre 25 anni si occupa di fotografia e pubblicità per una delle più importanti case farmaceutiche italiane e collabora con le Agenzie di pubblicità. Ha esposto una sua personale dal titolo “Expo 2015: la pasta come architettura nelle fotografie di Daniele Duca” presso il FAB, Architectural Bureau di Milano con la curatela di Angelo Maggi. Una sua recente personale è stata presentata a Trieste nel 2018, presso l’Alinari Image Museum con una serie dedicata ai peperoni. È stato vincitore della 22a Biennale Internazionale dell’umorismo nell’Arte nel 2003, nella sezione dedicata all’advertising. Nel 2010 viene nominato Accademico dei Georgofili di Firenze per aver illustrato un volume sulla razza bovina Chianina. È giornalista e padre di due figli.

( martino.iannone@ansa.it )