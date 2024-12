Allestita a palazzo regionale la camera ardente per Rollandin

E' stata aperta in tarda mattinata la camera ardente per Augusto Rollandin, morto ieri all'età di 75 anni dopo una lunga malattia. Sono in tanti in queste ore a entrare nella saletta al piano terra di palazzo regionale per rendergli l'ultimo saluto. Accanto ai familiari anche l'assessore regionale Marco Carrel e il capogruppo e segretario politico di Pour l'Autonomie, Aldo Di Marco. Dietro alla bara, il gonfalone della Valle d'Aosta e le bandiere istituzionali.

Alle 16.30 la salma viene trasferita presso l'abitazione di Brusson, in frazione Vollon, dove alle 20 sarà recitato il rosario.

Il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Brusson. Dopo si proseguirà verso il cimitero del suo paese natale. Rollandin lascia la moglie Nicoletta e i figli Claude e Martine.



