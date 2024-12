Morto Rollandin, Pla "ha fatto la storia della Valle d'Aosta"

"In questa giornata di lutto per la scomparsa del presidente Rollandin piangiamo l'uomo politico che ha fatto la storia degli ultimi cinquant'anni della nostra Regione, l'essere umano che si è distinto per i suoi solidi principi e radicati valori, e l'amico che ci ha accompagnato nel nostro percorso di vita". Così l'assessore regionale Marco Carrel e il capogruppo e segretario politico di Pour l'Autonomie Aldo Di Marco dopo la morte di Augusto Rollandin.

"La sua lunga e prestigiosa carriera politica - proseguono - testimonia il suo profondo rispetto verso le istituzioni, la sua concezione della politica come servizio reso alla comunità, ed il suo impegno costante rivolto al conseguimento del benessere della nostra Regione e soprattutto di tutti i valdostani. Con la forza di un pensiero autenticamente autonomista e di una visione di lucida lungimiranza, ha saputo guidare la Valle d'Aosta in momenti particolarmente complessi, permettendone la crescita e lo sviluppo, ed al contempo difendendone l'identità, le prerogative e le tradizioni in cui si riconosceva profondamente".

"A noi, che abbiamo avuto l'onore di essergli accanto, spetta adesso l'arduo compito di continuare sulla strada da lui tracciata, perseguendo con la stessa tenacia i suoi obiettivi per questa nostra meravigliosa Regione, e concretizzando il patrimonio di esperienze e di lezioni che costituiscono la sua preziosa eredità".

"In un momento in cui non esistono parole adeguate ad esprimere il dolore per questa perdita devastante che ci lascia un vuoto incolmabile, Pour l'Autonomie, movimento di cui è stato ispiratore, fondatore e leader, esprime tutto il suo cordoglio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA